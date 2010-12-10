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Минские магазины комплектуют новогодние подарки на заказ по безналичному расчету

10 декабря 2010 15:38
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На вопросы ведущей отвечает начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Андрей Новиков.

Андрей Новиков:
Почти все торговые организации комплектуют подарки по предварительным заказам. Любое предприятие может обратиться в организацию торговли, и ей скомплектуют, например, подарки для сотрудников на необходимую сумму. Возможен безналичный расчет.

Андрей Новиков, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома, ответил на вопросы ведущей касательно одной из услуг торговых организаций, которые будет предоставляться к Новому году минчанам, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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