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Минские контролеры с марта будут работать в трамваях без спецформы, на очереди ­– троллейбусы

27 февраля 2017 07:23
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Новости Беларуси. С приходом весны контролеры в Минских трамваях разденутся. Теперь они будут работать без привычных жилетов. В форменной одежде «зайцы» без особого труда замечают проверяющих на остановках и спешат выскочить из транспорта, когда в него заходят ревизоры.

С марта будет применяться опыт европейских стран, где контролеры не привлекают внимания формой. Эффективность такой работы сначала проверят на трамвайных маршрутах. Затем контроль без жилетов планируется ввести в троллейбусах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Общественный транспорт

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