Новости Беларуси. С приходом весны контролеры в Минских трамваях разденутся. Теперь они будут работать без привычных жилетов. В форменной одежде «зайцы» без особого труда замечают проверяющих на остановках и спешат выскочить из транспорта, когда в него заходят ревизоры.

С марта будет применяться опыт европейских стран, где контролеры не привлекают внимания формой. Эффективность такой работы сначала проверят на трамвайных маршрутах. Затем контроль без жилетов планируется ввести в троллейбусах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.