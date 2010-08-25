Минские колледжи и лицеи решили продлить сроки приема на строительные специальности до 1 сентября

О подготовке столичных школ к новому учебному году говорили сегодня в Мингорисполкоме.

Все они уже получили паспорта готовности. В том числе числе и две новые школы, которые распахнут свои двери 1 сентября.

Зоя Хохлова, начальник управления образования комитета по образованию Мингорисполкома:

К 1 сентября распахнут свои двери школы в Михалово-1 и Каменной горке. Это школы новые современные, каждая примерно на 1020 мест. В первом полугодии текущего года введены дошкольные учреждения в микрорайонах Каменная горка-2, Лошица-4 и Сухарево-5. Общее количество мест — 570.

Тем временем, столичные колледжи и лицеи решили продлить до 1 сентября сроки приема на строительные специальности. В новом учебном году они открыли 52 рабочие квалификации. Сегодня в Минске ощущается нехватка рабочих в этой в сфере, особенно каменщиков и штукатуров.

Колледжи и лицеи охотно примут и иногородних. В общежитиях для них — более полутора тысяч мест.