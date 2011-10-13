Минские художники раскрасили подъезды дома по улице Неманская

На ярком фоне тут же появились декоративные стенки, колодцы, а позже рядом с уголком сельской экзотики и аисты приземлились.
Больше всего водители боятся пешеходов в наушниках: там сигналь-не сигналь ничего не услышишь, на втором месте мобильные телефоны, третьи в списке опасностей - велосипедисты. Даже зная о том, что пересекать проезжую часть лучше пешком, расставаться с транспортным средством они часто не намерены.
В Гродненской области, в небольшой деревушке, пересохли практически все колодцы. Чтобы умыться, или приготовить пищу нужно идти в соседнюю деревню, или привозить воду из города. А некоторые пенсионеры, собирают остатки мутной воды в колодцах и отстаивают её несколько суток. Жить в таких условиях сельчанам приходится уже больше года.
Неделя матери продолжается в Беларуси. Женщин чествуют во всех регионах страны, на предприятиях и дома. Сегодня в Миноблисполкоме ордена матери получили 26 жительниц столичного региона.
22 сентября 2026 13:53
22 сентября 2026 13:50
22 сентября 2026 13:43
22 сентября 2026 13:35
22 сентября 2026 13:33
22 сентября 2026 13:02
22 сентября 2026 12:27
22 сентября 2026 12:22