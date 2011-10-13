Минские художники раскрасили подъезды дома по улице Неманская

Больше года целые семьи в Гродненской области живут без воды!

В Гродненской области, в небольшой деревушке, пересохли практически все колодцы. Чтобы умыться, или приготовить пищу нужно идти в соседнюю деревню, или привозить воду из города. А некоторые пенсионеры, собирают остатки мутной воды в колодцах и отстаивают её несколько суток. Жить в таких условиях сельчанам приходится уже больше года.