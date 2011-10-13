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Минские художники раскрасили подъезды дома по улице Неманская

13 октября 2011 11:37
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Минские художники раскрасили подъезды дома по улице Неманская-1

Минские художники раскрасили подъезды дома по улице Неманская-3

Минские художники раскрасили подъезды дома по улице Неманская-5

На ярком фоне тут же появились декоративные стенки, колодцы, а позже рядом с уголком сельской экзотики и аисты приземлились.

Минские художники раскрасили подъезды дома по улице Неманская-8

Минские художники раскрасили подъезды дома по улице Неманская-10

Минские художники раскрасили подъезды дома по улице Неманская-12

# общество # Фотофакт

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