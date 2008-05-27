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Минские гимназии начинают набор

27 мая 2008 07:49
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Вступительные испытания по приему в 5-е классы стартуют сегодня. Школьников также ждут 29-го и 31-го мая.

Прием будут вести 36 гимназий, а также школы, при которых есть гимназические классы. Учащимся предстоит сдать письменно три предмета: русский и белорусский языки, математику. Все задания составлены на основании пройденного материала в начальной школе.

Зачисление состоится до 5-го июня и, как отметили в Минобразования, поступить в гимназический пятый класс может любой желающий после окончания начальной школы и при успешной сдаче трех испытаний. Ну, а выпускники средней школы сегодня пишут итоговое изложение по русскому языку.

# общество

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