Минские чиновники проверили готовность «специальных» новостроек

В микрорайон Каменная Горка уже буквально через два месяца заселятся минчане, для которых преодоление каждого метра создает большие трудности.

12 однокомнатных и двухкомнатных квартир расположены на первом этаже с отдельным парадным въездом. Кроме того, здесь каждый квадратный метр рассчитан с пользой: широкие дверные проёмы и просторные помещения. К слову, сейчас в столице в спецочереди на жильё — более 150 людей с ограниченными возможностями.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Сегодня этот проект разработан, будет тиражироваться. Два таких дома построено, один уже введён в эксплуатацию, в феврале будет заселяться. Квартиры распределены, люди знают о том, что они их получат. Рядом находится ещё один такой дом, через дорогу спроектированы ещё несколько. Такие дома во вновь строящихся объектах, в новых кварталах будем строить постоянно.