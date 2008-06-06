Минские чиновники окинули профессиональным взглядом все столичные зоны отдыха

Привести в порядок все пляжные зоны отдыха до конча весны – такая задача была поставлена столичными властями.

Люди в деловых костюмах и галстуках на пляже сначала вызвали некоторое замешательство, а после любопытство. Но когда отдыхающие узнали, кто и что проверяет, – своего недовольства условиями отдыха на берегу Птичи никто не высказал. Хотя могли. Огороженный участок для детского купания бурно покрыт водорослями. Чиновники берут это на заметку. А к пионерам купального сезона серьезный вопрос: почему рискуете? Купаться пока запрещено.

Объявление все-таки есть. Но небольшое и невыразительное. Заметить его трудно. Зона отдыха возле Цнянского водохранилища в некотором смысле оправдывает название водоема. Хоть и начало лета, здесь уже вовсю чистят воду. Чистенько и на самом пляже, но бедненько. Новое оборудование заметить трудно. Пляж номер 5 в районе Дроздовского водохранилища в состоянии реконструкции. Пока все идет по графику. Задумки неплохие. Выкладываются дорожки. Установлены душевые кабины. Привычные сетования горожан на недостаток такого оборудования или на его полное отсутствие вообще, – скоро исчезнут. Власти лишний раз уточняют: все ли вопросы со сточными водами продуманы.

Но "пятому" пляжу до оценки "пятерочки" дотянуться все равно будет довольно трудно. Особенности конструкций новеньких переодевалок если вовремя не бросятся в глаза входящему, то больно ударят по голове.

Со временем будут реконструированы все прилегающие к столице зоны отдыха. В этом направлении ведется целенаправленная работа, уверяют власти. Почему не так быстро, как бы того хотели отдыхающие? Одна из причин: найти проектировщиков и подрядчиков для вот таких пляжных объектов – проблема. Такие заказы они считают для себя невыгодными. И тем не менее в этом году более 100 единиц нового оборудования на пляжах установлено.

Чтобы обеспечить гражданам на отдых более-менее достойный комфорт, многим службам пришлось изрядно потрудиться. Однако, не стоит забывать, что культурный отдых во многом зависит от культуры самих отдыхающих. Начало сезона. Пляжные территории не пестрят разбросанным повсюду мусором. Стоит потрудиться убрать за собой, и тогда чистота сохраниться до конца лета.