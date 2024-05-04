Минские 10-классники присоединились к проекту «Запусти сердце»

Восьмую субботу подряд школьников Беларуси обучают навыкам сердечно-легочной реанимации. На этот раз к проекту «Запусти сердце» присоединились столичные 10-классники, рассказали в программе Новости «24 часа».

Их учат быстро сориентироваться в экстремальной ситуации и приступить к проведению массажа сердца человеку, который потерял сознание. В формате проведения акции школьники познакомились не только с теорией. На специальных тренажерах и симуляторах ребята смогли четко отработать порядок действий.

Варвара Хмыльнина, учащаяся средней школы № 196 Минска:

Я рада побывать на таком мероприятии. Нам на практике показали, как использовать навыки оказания первой медицинской помощи пациентам с сердечно-легочными проблемами. Во время критической ситуации счет идет на минуты. И за пять минут, на самом деле, можно сделать многое: сориентироваться, позвать на помощь и привлечь человека, который может оказать эту помощь грамотно.

Эдуард Калилец, ассистент кафедры военно-полевой терапии военно-медицинского института Белорусского государственного медицинского университета:

Одна из важнейших задач сегодняшнего занятия – научиться правильно делать непрямой массаж сердца. Это сложно и для профессионалов, физически энергоемко – для них, подростков, тем более. Но они стараются. У них получается.