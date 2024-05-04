Прямой эфир

Минские 10-классники присоединились к проекту «Запусти сердце»

04 мая 2024 14:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Восьмую субботу подряд школьников Беларуси обучают навыкам сердечно-легочной реанимации. На этот раз к проекту «Запусти сердце» присоединились столичные 10-классники, рассказали в программе Новости «24 часа».

Минские 10-классники присоединились к проекту «Запусти сердце»-1

Их учат быстро сориентироваться в экстремальной ситуации и приступить к проведению массажа сердца человеку, который потерял сознание. В формате проведения акции школьники познакомились не только с теорией. На специальных тренажерах и симуляторах ребята смогли четко отработать порядок действий.

Минские 10-классники присоединились к проекту «Запусти сердце»-4

Варвара Хмыльнина, учащаяся средней школы № 196 Минска:
Я рада побывать на таком мероприятии. Нам на практике показали, как использовать навыки оказания первой медицинской помощи пациентам с сердечно-легочными проблемами. Во время критической ситуации счет идет на минуты. И за пять минут, на самом деле, можно сделать многое: сориентироваться, позвать на помощь и привлечь человека, который может оказать эту помощь грамотно.

Минские 10-классники присоединились к проекту «Запусти сердце»-7

Эдуард Калилец, ассистент кафедры военно-полевой терапии военно-медицинского института Белорусского государственного медицинского университета:
Одна из важнейших задач сегодняшнего занятия – научиться правильно делать непрямой массаж сердца. Это сложно и для профессионалов, физически энергоемко – для них, подростков, тем более. Но они стараются. У них получается.

Минские 10-классники присоединились к проекту «Запусти сердце»-10

Финальное мероприятие проекта «Запусти сердце» запланировано на 18 мая. К тому моменту в нем примут участие 20 тысяч школьников по всей стране.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Более 7 тыс. подарочных наборов собрали участники молодёжного движения в преддверии Пасхи
04 мая 2024 13:56

Более 7 тыс. подарочных наборов собрали участники молодёжного движения в преддверии Пасхи

Тренажёр Гросса и метод Томатис. Какие методики используют для реабилитации детей с инвалидностью?
04 мая 2024 12:49

Тренажёр Гросса и метод Томатис. Какие методики используют для реабилитации детей с инвалидностью?

В Гродно презентовали монографию о лагерях советских военнопленных в годы Великой Отечественной
04 мая 2024 12:45

В Гродно презентовали монографию о лагерях советских военнопленных в годы Великой Отечественной

Православные по всей Беларуси освящают праздничную снедь в преддверии Пасхи
04 мая 2024 12:18

Православные по всей Беларуси освящают праздничную снедь в преддверии Пасхи

Тренируют «особенных» спортсменов! Пообщались с инструкторами-методистами «Инвацентра»
04 мая 2024 12:09

Тренируют «особенных» спортсменов! Пообщались с инструкторами-методистами «Инвацентра»

В главном военном медцентре Вооружённых Сил определили лучших медсестёр
04 мая 2024 12:01

В главном военном медцентре Вооружённых Сил определили лучших медсестёр

Более 60 молодых людей собрала лидерская платформа «Команда будущего»
04 мая 2024 11:04

Более 60 молодых людей собрала лидерская платформа «Команда будущего»

Как Минск подготовился к 9 Мая и где искать праздничные локации? Анонс ток-шоу «Большой город»
04 мая 2024 09:30

Как Минск подготовился к 9 Мая и где искать праздничные локации? Анонс ток-шоу «Большой город»

В Гродно молодёжь присоединилась к акции «Восстановление святынь Беларуси»
04 мая 2024 08:47

В Гродно молодёжь присоединилась к акции «Восстановление святынь Беларуси»

4 мая православные верующие отмечают Великую субботу
04 мая 2024 08:24

4 мая православные верующие отмечают Великую субботу

О развитии медицины, молодых специалистах и поддержке врачей. Депутат Валерий Недень о здравоохранении в Беларуси
03 мая 2024 20:38

О развитии медицины, молодых специалистах и поддержке врачей. Депутат Валерий Недень о здравоохранении в Беларуси

«Приносит колоссальную пользу». Почему ребёнку необходимо грудное вскармливание?
03 мая 2024 20:30

«Приносит колоссальную пользу». Почему ребёнку необходимо грудное вскармливание?