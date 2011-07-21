Минская региональная таможня за первое полугодие оформила 50 тысяч автомобилей

Это машины, которые прибыли в Беларусь по железной дороге.

Такой ажиотаж связан с увеличением с первого июля пошлин на ввоз автомобилей для физических лиц, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сейчас, отмечают специалисты, на пунктах таможенного оформления затишье.

Юрий Сенько, начальник Минской региональной таможни:

Мы уже видим, что субъекты хозяйствования, которые работали на пунктах пропуска, начинают работать по переориентации своих пунктов таможенного оформления, чтобы завозить и оформлять запасные части. Так как автомобильный парк Беларуси нужно обслуживать, нужны запасные части.