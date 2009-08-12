Минская область встретила участников международного веломарафона «Париж-Москва»

Спортсмены 10 августа побывали в деревне Дуброво Молодечнеского района, а 11 в полдень велосипедистов торжественно чествовали на площади Победы в Минске. Напомним, велопробег стартовал 8-го июля во Франции. В нашу страну энтузиасты прибыли 8-го августа. К колонне сразу же присоединились 15 белорусов – все они любители велосипедного спорта. Борцам за мир, а именно такова цель марафона, предстоит ещё проехать более пятисот километров по Беларуси.