Минская область сместила уверенного лидера жатвы — Гомельщину

Первые комбайнеры-тысячники сегодня появились в Минской области. Этот регион уверенно вырвался в лидеры и, похоже, оправдает статус главной житницы страны.

Александр Стасюлевич, комбайнер сельхозпредприятия «1-я Минская птицефабрика»:

Самое сложное — проснуться утром после тяжелого дня. Ложишься, как убитый, потом нормально втягиваешься — и до вечера.

На поле битвы за урожай Александр Стасюлевич выходит в 15-й раз. И хотя один он в поле воин — работает без помощника — но первая тысяча тонн в Минской области — его заслуга. И губернатор лично пожал ему сегодня руку.

Премии, подарки и почетное звание лидера. Однако, лаврам он предпочитает высокий намолот. И пусть не чувствует Александр себя героем, но хлебная нива покорилась ему, и не однажды.

Александр Стасюлевич, комбайнер сельхозпредприятия «1-я Минская птицефабрика»:

Я себя лидером не чувствую, мне просто нравится моя работа. Когда хлеб ем или булочку, думаю — может, и мое зернышко где-то там.

Несколько минут на поздравления и снова в поле. На Копыльщине сегодня чествовали сразу два экипажа-тысячника.

Виктор Дорошевич, комбайнер сельхозпредприятия «Старица-Агро» Копыльского района:

Надо качественно и в сжатые сроки убрать хлеб нормально, чтобы были полные закрома в хозяйстве, государстве.

Александр Рончик, комбайнер сельхозпредприятия «Старица-Агро» Копыльского района:

Погода позволяет — быстро намолотили, поля нормальные и урожай неплохой.

Минская область буквально за несколько дней обошла три региона и стала лидером в республике по намолоту. Собрано свыше 600 тысяч тонн зерна. Хотя аграрии треть уборочных площадей преодолели, сбавлять обороты не собираются. К 1 августа запланирован миллионный рубеж.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Потенциал Минской области огромный. Но нам нужно лидерство не только по количеству, но и по качеству

По одному зернышку до тысячи тонн «золотого запаса». Если взять в расчет, что только в килограмме примерно 14 тысяч таких вот зерен, то можно представить, чего стоит победа на хлебной ниве.