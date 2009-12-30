Минская милиция в новогоднюю ночь постарается развести по домам всех пьяных

Но напоминает, что двери минского вытрезвителя гостеприимно открыты.

– Милиция в новогоднюю ночь постарается доставить по домам всех минчан и гостей столицы, которые не рассчитали свои силы за праздничным столом, – сообщил агентству «Интерфакс-Запад» Начальник минского медицинского вытрезвителя Виталий Голубцов.

По его словам, «медвытрезвитель будет работать в круглосуточном режиме, по городу будут курсировать два экипажа, которые будут доставлять по домам тех, кто растратил силы за праздничным столом».

– Доставлять в медвытрезвитель мы будем в исключительных случаях. В новогоднюю ночь минский вытрезвитель, как правило, бывает полупустым, – уточнил он.

Собеседник рассказал, что «доставленных в медвытрезвитель обязательно осматривает врач, затем они проходят санобработку и их отправляют на вытрезвление».

– Мы используем старые, проверенные опытом пассивные методы вытрезвления – сон, витамин С, глюкозу, активированный уголь, в медвытрезвителе есть медикаменты для регулирования артериального давления, – рассказал В.Голубцов.

Он также сообщил, что «услуги по санобработке и вытрезвлению в минском медвытрезвителе стоят Br50 тыс. вне зависимости от времени, проведенного в учреждении. Процедура вытрезвления может длиться 2 часа, а может сутки – цена будет одной и той же».

– После того, как доставленного в медвытрезвитель осмотрит дежурный врач, он, по медицинским показаниям, либо будет отправлен в больницу, либо отдыхать на одной из 25 коек, имеющихся в вытрезвителе, – рассказал В. Голубцов.

Он также проинформировал, что «каждого клиента медвытрезвителя ждет свежее постельное белье, а для особо буйных посетителей имеется специальное смирительное кресло». По его словам, «в медвытрезвителе есть также гладильная доска и утюг, утром можно привести себя в порядок, чтобы родственники не догадались, где вы провели ночь».



Кроме того, В.Голубцов сообщил, что в минском медвытрезвителе уже поставили новогоднюю елку.