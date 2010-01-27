Минская милиция проведет дополнительные рейды по авторынкам

Минская милиция обещает активизировать рейды по столичным авторынкам в связи с возросшим за последнее время числом краж запчастей с дорогостоящих машин.

По информации начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома Николая Веремьева, в декабре-январе существенно увеличилось число краж линз зеркал с автомобилей. По его мнению, это становится «серьезной проблемой» для Минска. Всего в 2009 году совершено 8 тыс. краж из автомобилей, что на 2 тыс. больше показателя 2008 года. Лидируют кражи автомагнитол (2,7 тыс.) и элементов зеркал (1,2 тыс.). При этом раскрываемость подобных преступлений не превышает 10%. Самым неблагополучным районом по числу автомобильных краж является Фрунзенский район Минска (здесь регистрируется наибольшее число угонов, хулиганств и грабежей), менее всего краж — в Октябрьском и Партизанском районах, сообщает БЕЛТА.

Николай Веремьев призывает решать проблему с автомобильными кражами не только силами милиции, но и с активным участием самих граждан. «Мы, конечно, проведем дополнительные проверки авторынков. Но поверьте, найти среди продаваемых зеркал украденное и доказать этот факт тяжело. Как правило, у продавцов есть все необходимые документы для продажи, и если зеркало специальным образом не маркировано, невозможно установить предыдущего владельца», — отметил представитель ГУВД.

Он подчеркнул, что действенным способом защиты зеркал и других запчастей автомобилей является маркировка. «Если на рынке мы находим маркированную деталь, тогда имеем законное право ее изъять, провести дополнительную проверку товара у продавца, приобщить изъятые запчасти к делу в качестве вещественных доказательств и, возможно, раскрыть группу преступников», — сказал Николай Веремьев.