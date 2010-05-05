Минская милиция перекрыла канал поставки гашиша из Молдовы

Минская милиция перекрыла канал поставки гашиша в Беларусь из Молдовы.

Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Московского РУВД при силовой поддержке бойцов полка милиции специального назначения ГУВД в крупном торговом центре Минска задержали 26-летнего гражданина Молдовы. При личном досмотре у него было обнаружено более 100 г гашиша, а при обыске в номере гостиницы изъято еще около 500 г этого наркотического вещества.

Задержанный самостоятельно изготавливал гашиш на территории Молдовы. Причем он сам наркоман со стажем. В Минске молодой человек планировал продать только часть наркотиков. Потом за выручку здесь же купить автомобиль, на котором затем выехать в Россию для сбыта оставшейся части гашиша.

Как предполагают в милиции, задержанный рассчитывал на перспективную деятельность в белорусской столице: данная партия гашиша должна была стать успешным началом в организации канала поставки и сбыта наркотических средств на территории Минска.

В настоящее время по данному факту проводятся предварительные следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.328 «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» УК, которая предусматривает лишение свободы сроком до 13 лет, пишет БЕЛТА.