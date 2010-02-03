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«Минская лыжня» — 6 февраля, «Белорусская лыжня» — 20 февраля

03 февраля 2010 12:16
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На городскую лыжероллерную трассу 6 февраля выйдут школьники, учащиеся ПТУ и сузов, студенты.

Мастер-класс покажут ветераны спорта. 20 февраля  в Раубичах - «Белорусская лыжня». Здесь посоревнуются  семейные команды и чиновники. И впервые на  старт выйдут сильнейшие лыжники столицы и Минской области. Для болельщиков подготовлена развлекательная программа с участием артистов эстрады.

Юрий Шакола, заместитель начальника управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:
Мы ожидаем на городской лыжероллерной трассе порядка 12 000 участников в течение дня.  Все, кто пожелают, могут придти на трассу в назначенное время, имея справку от врача, и принять участие в соревнованиях.

# общество

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