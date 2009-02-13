«Минская лыжня» - 2009 откроется 14 февраля

В день всех влюблённых все желающие смогут померяться силами в умении ходить на лыжах. Соревнования пройдут на двух трассах: в 9 часов олимпийском спорткомплексе Раубичи, и на проспекте Победителей в 10:00.

Прокатиться по лыжне смогут все желающие. «Минская лыжня» - 2009 обещает стать самой массовой за последние годы. Наша съемочная группа проверила готовность трасс.

Завтра трасса будет лучше - не сомневается и Валерий, лыжник со стажем. Последние 5 лет он частенько меняет свою милицейскую форму на спортивный костюм, а табельное оружие на лыжи. Участвует в соревнованиях, кстати, не безуспешно: за 5 лет дважды был в призёрах. Надеется и в этом году. Сегодня у него - генеральная тренировка. А у рабочих на трассе – генеральная подготовка.

Ещё надо успеть оборудовать судейское помещение, установить сцену, развернуть пьедестал, а для любителей острых ощущений и оздоровительных процедур - растопить баньку. Всё – как у хорошей хозяйки: когда подготовка к празднику уже дарит много праздничных ощущений. Говорят, аж дух захватывает: шутка ли - завтра на лыжню встанут почти 6 тысяч человек!

Для тех, кто в День влюблённых решит встать на лыжи, но поймет что единственная загвоздка - нехватка инвентаря, в Раубичах работает прокат. Если в Раубичах сегодня недолгое затишье перед завтрашним стартом, то на лыжероллерной трассе на проспекте Победителей, где завтра продемонстрируют свою подготовку ученики школ и ССУЗОВ, «лыжное движение» не останавливается.

Лыжня-2009 обещает стать самой массовой за последние годы. Все победители и призёры получат медали, дипломы и памятные призы.