Минская команда «Хунта» выиграла международный турнир по интеллектуальным играм

Команда стала абсолютным победителем XV Международного турнира по интеллектуальным играм «Кубок Нестерки - 2009», который прошел в столичном Дворце детей и молодежи.

Дружина Сергея Шишко выиграла все три зачетные игры - «Что? Где? Когда?» (обойдя по дополнительным показателям команду Алеся Мухина), «Брейн-ринг» и «Гонка за лидером».

Как отмечает агентство «Минск-Новости», это уже второй успех «Хунты» в нынешнем сезоне. В сентябре столичная команда стала обладателем Кубка Полесья в Гомеле.

Турниры в Гомеле, Минске, Могилеве («Мартовский лев») и Витебске («Кубок княгини Ольги») являются этапами так называемого Большого Шлема и сертифицированы Международной ассоциацией клубов «Что? Где? Когда?».