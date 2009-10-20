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Минская команда «Хунта» выиграла международный турнир по интеллектуальным играм

20 октября 2009 11:56
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Команда стала абсолютным победителем XV Международного турнира по интеллектуальным играм «Кубок Нестерки - 2009», который прошел в столичном Дворце детей и молодежи.

Дружина Сергея Шишко выиграла все три зачетные игры - «Что? Где? Когда?» (обойдя по дополнительным показателям команду Алеся Мухина), «Брейн-ринг» и «Гонка за лидером».

Как отмечает агентство «Минск-Новости», это уже второй успех «Хунты» в нынешнем сезоне. В сентябре столичная команда стала обладателем Кубка Полесья в Гомеле.

Турниры в Гомеле, Минске, Могилеве («Мартовский лев») и Витебске («Кубок княгини Ольги») являются этапами так называемого Большого Шлема и сертифицированы Международной ассоциацией клубов «Что? Где? Когда?».

# общество

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