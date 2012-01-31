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Минская городская комиссия по делам несовершеннолетних подвела итоги работы за год

31 января 2012 17:15
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Новые возможности для развития спортивных и артистических талантов помогли уменьшить детскую преступность. А столичная 208-я школа поделилась результатами педагогического эксперимента.

Специальный клуб стал альтернативой посиделкам в подъездах. Теперь там по выходным собираются представители различных субкультур: панки, рокеры и рэпперы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:
Сегодня тоже видим тенденцию: там, где ребенок не находит понимания, формы самовыражения, у него не занято свободное время либо в семье не уделяется внимание ему, там и возникают определенные проблемы с законом. Поэтому мы должны сегодня сопоставить все возможные институты и общими усилиями поработать над этой проблемой.

# общество

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