Минская фирма обманула 300 белорусских студентов при трудоустройстве в США

Следователи разбираются в аферах бизнесмена, организовывавшего поездки за океан. 33-летний директор фирмы деньги со студентов собирал исправно, а взятые на себя обязательства не выполнял.

Еще в 2003 году находчивый минчанин открыл казалось бы прибыльное дело. Набирал группы студентов, желающих подзаработать на каникулах в Штатах. Только в этом году Новый Свет так никто и не увидел, хотя деньги на поездку собирались исправно

Студентка Дарья на другой стороне полушария отдохнуть, а заодно попрактиковать английский. Договор на поездку в США с минской фирмой заключила еще в октябре. Только к лету мечты канули в лету. А вместе с ними – почти 1 000 долларов, которая требовалась для оформления путешествия.

Дарья Киселева, потерпевшая:

Целый год я ходила к ним, все узнавала, вопросы насчет посольства, работы. И в начале июня я пришла, а там сидело очень много людей, который тоже приходили узнать о посольстве. Выяснилось, что директор «ЭВИ-групп» уехал вместе с нашими деньгами. До него невозможно, его никак не могут выловить.

Человек – игроман. Наверное, все наши деньги проиграл в казино.

Страсть афериста к азартным играм, естественно, требовала немалых финансовых затрат. Поэтому 33-летний руководитель фирмы решил воспользоваться средствами клиентов, а это более миллиарда белорусских рублей.

Деньги со студентов, совместить отдых и работу в Америке на период летних каникул, взимались в несколько этапов: сначала нужно было заплатить за услуги фирмы, затем – американскому партнеру, после чего предлагалось оплатить консульский сбор и поездку в киевское посольство США. Таким образом, каждый пострадавший выложили от 500 до 1 000 долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Мария Мороз, старший следователь следственного управления предварительного расследования ГУВД Мингорисполкома:

О том, что в отношении наших студентов совершено мошенничество, многие из них узнали позвонив спонсору программы, где представители данной организации пояснили, что о таких участниках программы «Работа и путешествие в США» им неизвестно.

В настоящее время в отношении директора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 209 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Всего за время расследования в милицию обратились около 300 человек. Однако у стражей порядка есть все основания полагать, что список потерпевших может увеличиться еще на сотню. Пока не все, кто попался на удочку афериста, заявили о себе.