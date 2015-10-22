Минская декларация - итог работы конференции Всемирной организации здравоохранения

Рецепт развития здравоохранения на европейском континенте подписан. Минская декларация — главный международный документ в этой сфере на ближайшие пять лет и итог работы конференции Всемирной организации здравоохранения, которая сегодня завершилась в столице Беларуси.

Все 53 страны Европейского региона единодушно признали принцип охвата всех этапов жизни важнейшим шагом в реализации политики «Здоровье-2020». То есть в документе заложены основы не только для систем здравоохранения, но и для других сфер. Например, образования, экономики, финансов, экологии. Главная конечная цель — улучшить качество жизни. Чтобы этого добиться - необходимо решить три основных задачи: действовать раньше, действовать вовремя и действовать сообща.