Прямой эфир

Минская декларация - итог работы конференции Всемирной организации здравоохранения

22 октября 2015 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рецепт развития здравоохранения на европейском континенте подписан. Минская декларация — главный международный документ в этой сфере на ближайшие пять лет и итог работы конференции Всемирной организации здравоохранения, которая сегодня завершилась в столице Беларуси.

Все 53 страны Европейского региона единодушно признали принцип охвата всех этапов жизни важнейшим шагом в реализации политики «Здоровье-2020». То есть в документе заложены основы не только для систем здравоохранения, но и для других сфер. Например, образования, экономики, финансов, экологии. Главная конечная цель — улучшить качество жизни. Чтобы этого добиться - необходимо решить три основных задачи: действовать раньше, действовать вовремя и действовать сообща.

 

# общество # Государственная политика в области здравоохранения

Другие новости рубрики

Все новости
За нарушение правил парковки с начала года в Минске оштрафовано более 35 тысяч водителей
22 октября 2015 17:10

За нарушение правил парковки с начала года в Минске оштрафовано более 35 тысяч водителей

К «Мельнице моды» в Минске встретились дизайнеры со всей Беларуси
22 октября 2015 17:04

К «Мельнице моды» в Минске встретились дизайнеры со всей Беларуси

Девушки из Венесуэлы осваивают в Минске бронетанковые машины на военно-техническом факультете БНТУ
22 октября 2015 13:29

Девушки из Венесуэлы осваивают в Минске бронетанковые машины на военно-техническом факультете БНТУ