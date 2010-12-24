Минск засиял новогодними огнями: в столице включили праздничную иллюминацию

Традиционно ее включают накануне католического Рождества.

Торжественную новогоднюю атмосферу в Минске создает радужная феерия электрических огней: яркие витрины магазинов, мерцающие гирлянды на фонарных столбах, световые панно, прожекторы.

В городской иллюминации используют современные источники света - светодиоды, которые потребляют в десять раз меньше электроэнергии, чем обычные лампы накаливания, а светят ярче.

Праздничная иллюминация будет радовать жителей и гостей столицы до середины января, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .