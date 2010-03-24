Минск выходит за кольцо: первые дома появятся за МКАД уже через два года

Инженерные коммуникации для будущих новостроек в Минском районе проложат в следующем году. В ближайшем будущем улучшится ситуация с парковками – в столице возведут новые паркинги.

Первый кто подвинется – это будет Щемыслица. Еще Тарасово, Дегтяревка, Ельница и Новый Двор заживут по-городскому. Кстати, Заславль, Логойск и окрестности Кургана Славы также в ближайшее время примкнут к столице.

Мечта о загородном доме для 12 тысяч минчан практически осуществима. Земельный участок в 600 гектаров вблизи Кургана Славы под индивидуальную застройку уже подготовлен. Сейчас согласовывается финансовый аспект. Возведение этих домов планируется приравнять к условиям строительства жилья в сельской местности, а значит, с привлечением льготных кредитов под 1%.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

– Концепцию развития этих территорий мы видим более современно, более концентрировано, мы видим ее через путь создания товариществ собственников застройщиков, через строительство 3-4 вариантов домов, чтобы это было не однообразие, но вместе с тем, чтобы была системность.

Десятки крупных строительных проектов планируется осуществить в столице. Торгово-развлекательные комплексы, бизнес-центры и гостиницы. На карте города 40 площадок, привлекательных для широких возможностей и прибыльных перспектив отельного бизнеса. Для 12-ти уже получено согласие инвесторов на застройку. Два приставных лифта и стеклянное кафе на крыше – и гостиница «Беларусь» удивит минчан и гостей столицы экстерьером после реконструкции. Новые микрорайоны, архитектурное преображение проспекта Дзержинского и микрорайон «Лебяжий». Свой след градостроительного зодчества пожелали оставить Московские инвесторы.

Юлия Ничкасова, директор московской строительной компании:

– Беларусь и Минск отличаются тем, что здесь реализуются взвешенная социально-экономическая политика, которая направлена на не только защиту интересов граждан, но и оказанию помощи по улучшению качества их жизни. Минск – это большой красивый город, в котором приятно оставить свой след на градостроительном уровне.

Где оставить машину на ночь? В ближайшее десятилетие в Минске планируется построить 20 крупных паркингов. По расчетам специалистов, в столице можно создать 250 тысяч мест для хранения авто. Но сдерживающим фактором стало стоимость. 10 тысяч долларов как минимум – цена парковочного места под крышей. При недорогом авто и полном автокаско такое приобретение для многих автомобилистов финансово обременительно. Выход из этой ситуации городские власти видят в использовании системы льготного кредитования.

Николай Ладутько:

– Реализация программы 20-ти паркингов позволит нам снять ту остроту проблемы и не допустить создания тех ситуаций, которые существуют в рядом расположенных от нас городах, в сопредельных странах. То есть, мы эту проблему, таким образом, решим. Это первоочередное и главное мероприятие, которое должно быть нами решено.

Инвестиции в это строительство – благо для всей столицы. Завод по производству сборного железобетона построят в Минске до 2014 года с привлечением китайского кредита. Высочайшие мощности и сверхсовременные технологии. Объем инвестиций оценивается в 120 миллионов долларов. Это настоящий подарок для стройотрасли и минчан.

Ольга Юруть, Игорь Пучков, Евгений Левковец, телекомпания СТВ.