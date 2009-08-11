Минск встречает участников международного веломарафон «Париж – Москва»

В полдень на площадь Победы придут чиновники, спортсмены, молодёжь и, ветераны Великой Отечественной. После церемонии возложения цветов к обелиску, гостей ждёт экскурсия по Минску. Затем вело-туристы возьмут курс на Москву. Напомним, велопробег стартовал 8 июля во Франции. В нашу страну энтузиасты прибыли 8 августа. К ним присоединились и 15 наших соотечественников. Борцам за мир – такова цель марафона – предстоит ещё проехать более пятисот километров по Беларуси.