Минск встал на скользкую дорогу

Автомобили сбиваются в пробки, а люди теряют равновесие —последствия сильного гололеда за последние сутки.

Упал, очнулся, гипс. Не бриллианты, но искры у этой женщины посыпались из глаз, когда земля ушла из-под ног. Ее рентгеновский снимок с переломом лодыжки пополнил травмостатистику за последние сутки. В эти дни здесь бьют рекорды, а еще руки, ноги и даже головы. Пик падений приходится на время, когда люди ходят на работу и с работы. Теряют равновесие больше дети и старики, но и опытные пешеходы проигрывали в борьбе за устойчивость.

Сергей Казаев, заведующий приемным отделением Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

Только за сегодняшнее утро к нам поступило более 20 человек, которым было необходимо оказание экстренной помощи. Все необходимое для оказания помощи у нас имеется в достаточном количестве.

Природа насолила так насолила. То же самое с утра делают и сотрудники Горремавтодора. На улицы столицы они высыпали коктейль из соли и песка массой в сотни, и даже тысячи тонн. Готовы во все орудия были еще вчера. В 16.15 по сигналу чуть ли не боевой тревоги Горремавтодор выехал на битву с ледяной стихией. К слову, за маневрами пристально наблюдает городская власть.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Дано четкое указание всем коммунальным службам города работать все выходные дни в дежурном режиме.

Ледниковый период в городе сделал Галину чуть ли не главной героиней фигурного заезда с лопатой. В ее соло-выходе на лед она не ждет оваций – тройные тулупы мимо проходящих людей ускоряют рабочих нести соль в массы больше.

Ни соль, ни песок не помогли избежать автомобильного коллапса на минской кольцевой. Здесь сегодня с утра – авария за аварией. Сотрудники ГАИ считать не успевали. Только на одном участке столкнулись 30 авто, а всего на кольцевой — под 100 аварий. Причины банальны — неправильно выбранная скорость и дистанция, а многие попадали в ДТП просто потому, что засмотрелись на машины на обочинах.

Погода никак не может определиться: температура то идeт в «плюс», то вновь ударяется в «минус». Это идеальные условия для гололеда. Синоптики поддержать людей хотя морально пока не могут — сильный гололед на дорогах страны обещают в ближайшую пятницу.

Самые новые методы превращения льда в асфальт, конечно, работают. Но даже самые ядреные солевые смеси проигрывают проверенному дедовскому способу, который гарантированно защитит от акробатических этюдов под открытым небом на глазах у случайных прохожих. Обыкновенный пластырь на подошвах поможет уверенно стоять и идти по любому катку вопреки всем законам скольжения.