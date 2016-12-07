Минск возглавил рейтинг популярных среди россиян туристических направлений СНГ и Грузии по итогам 2016 года

Новости Беларуси. Минск возглавил рейтинг популярных среди россиян туристических направлений СНГ и Грузии по итогам этого года. Такая информация содержится на Интернет-сервисе поиска отелей. Список составлен по данным броней гостиниц начиная с 1 января 2016 года. В топ-5 городов также попали Тбилиси, Батуми, Баку и Ереван.

В среднем российский турист тратил около 70 долларов на проживание в минском отеле, где останавливался на две ночи. Беларусь также входит в первую десятку самых популярных в 2016 году у российских туристов зарубежных стран, среди которых также Италия, Таиланд, Испания, Германия, Грузия и Франция.

Всего же за 2016 год нашу страну посетили около 300 тысяч путешественников из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.