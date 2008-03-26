Минск вооружается против вандалов

Накануне апрельского месячника по благоустройству в Мингорисполкоме поделились планами на предстоящий теплый сезон.На окраинах столицы появятся специальные противовандальные остановочные пункты.

Следы народного творчества на легких стеклянных конструкциях краской уже не закрасишь. После каждого праздника службам города приходится менять по 50-60 разбитых стекол. Сейчас власти объявили конкурс на конструкцию, которая будет и красивой, и стойкой. Такие разместят в окраинных районах, где остановкам достается чаще всего.



С любителями опустошать городские цветники все сложнее. На чужой даче свой путь заканчивает каждый десятый цветок. Поэтому в Минскзеленстрое решили высаживать больше многолетних кустарников и деревьев, которые тяжело даже из земли достать, не то, что унести. В то же время, в центре столицы, где клумбы никто не трогает, наоборот, появится больше цветов. Летом на улицах посадят пять миллионов цветов - примерно по два на каждого горожанина. Садоводы надеются, что сама их красота тоже будет антивандальной защитой.