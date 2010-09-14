Минск в телевизионной хронике СТВ: большие перспективы большого города

В День рождения человека принято листать пожелтевшие фотографии и ностальгически вспоминать картинки из жизни. В День рождения столицы мы решили заглянуть в собственный архив и полистать километры отснятого материала. Ведь только за последние несколько лет в столице появились новые районы и улицы, развязки и станции метро.

Вот оно десятилетие – на полках архива столичного телевидения. Тогда еще и наш канал освещал по преимуществу городские события. Потому, вместе с квадратными метрами жилой площади Минска, корреспонденты накручивали километры пленки отснятого материала. Вспомним – как это было.

Май, 2002 год. Лошица. Один из новейших микрорайонов столицы. Архитектуры высоток, красивая новая школа, широкие магистрали – все это говорит о том, что в будущем микрорайон будет красив.

Ноябрь, 2002 год. Масюковщина. Тогда еще только в проекте.

Сухарево, Малиновка, Каменная горка, и наконец «Дружба». Минск настолько растет вширь, что постепенно выходит из своих же границ. А вместе с новыми микрорайонами – появляются и новые объекты.

Декабрь, 2002 год. Строительство второй очереди железнодорожного вокзала заняло около двух лет.

А вот он, тот самый минчанин, а теперь и минчанин года, который приложил свою руку к тогда еще новым микрорайонам Минска и многим-многим объектам, ставшим со временем визитными карточками города. Спустя 15 лет – мы с ним встретились.

Николай Милошевский, управляющий ОАО «Трест №15 «Спецстрой»:

– Все начиналось с площади Якуба Коласа. Мы ее переделали. Это исторической место, где сейчас стоят памятники. Пришлось полностью переложить все коммуникации. Это был первый объект знаковый в благоустройстве.

Это теперь Николай Викторович приходит на стройку в строгом костюме. А в те времена, когда столица начинала преображаться, поднимался по карьерной лестнице, в буквальном смысле, по карьерам новостроек. Мастер, прораб, а потом и начальник строительного участка. Одно из достижений Минска – благоустроенную площадь Независимости вместе с подземной «Столицей» – считает, в том числе, и своим достижением.

Николай Милошевский:

– Начали раскапывать котлован, а там грунтовые воды пошли, которых вначале не было в проекте. Приходилось на месте принимать какие-то нестандартные решения. В целом, выкопали достаточно быстро, укрепили, закрепили и построили.

Вспомнили? Еще бы. Минчане тогда жили ожиданием новой достопримечательности. И интересовались всеми нюансами стройки. Сегодня, наряду с долгожданным коллектором, который прокладывают под землей коллеги Николая Викторовича, на поверхности Минска прокладывают новую историю города.

Октябрь, 2009 год. «Минск-Арена» – наша главная шайба в битве за проведение чемпионата мира по хоккею-2014.

Николай Милошевский:

– Буквально месяц назад мы начали осваивать новые микрорайоны – Северный, Лебяжий. Например, Лебяжий будет вообще одним из красивейших микрорайонов Минска. Будет индивидуальная застройка, архитектура зданий будет совсем другая.

Август, 2002 год. Этим автобусам предстоит работать в трудных условиях севера и дальнего Востока. Не случайно в конструкции нового автобуса МАЗ-103 так много общего с серийной минской «Арктикой».

Будущий общественный транспорт Минска. Это теперь автобусы минского автомобильного завода стали неотъемлемой частью нашей жизни. Чего стоит пресловутая сотка, на которой мы проезжаем весь город. А тогда они стали настоящим прорывом. Григорий Эдвардович, который 15 лет назад был первым заместителем директора автобусного производства, не даст соврать.

Григорий Капач, заместитель генерального директора Минского автомобильного завода:

– В это время работали старые «Икарусы», УАЗы, которые надо было сменять. Мы хотели создать такой автобус, который был бы на уровне лучших зарубежных образцов, которые в те времена предлагались нашему городу. Но они были очень дорогие. Поэтому мы работали, чтобы был красивый дизайн, удобство для наших пассажиров. Естественно, по цене он был достаточно сопоставим.

Низкий пол в наших автобусах оказался так называемой технической фишкой. Пожилым пассажирам удобно, да и пассажиропоток сменяется быстро. Хотя отечественный общественный транспорт в городе – не единственная заслуга завода. На минской технике – самосвалах, грузовиках и кранах – сегодня и отстраивается столица.

Григорий Капач:

– Эти 15 лет показали, что все остальные производители автобусов, в том числе и Россия, стремятся к низкозольным автобусам. И создавая второе поколение автобусов, мы пол еще больше понижаем.

Хотя за всеми достижениями Минска стоит помнить, пожалуй, о его главных достоинствах, которые в первую очередь замечают иностранцы. Компактность, чистота, и, наконец, красота. 15 лет назад она наводилась руками, в том числе, и Ярослава Львовича.

Ярослав Линевич, главный архитектор УП «Минскградо»:

– Мне запомнилось это очень неуютное место, здесь было много мусора, было неприятно зайти на эту территорию. А сегодня, я через 15 лет прихожу, а тут полнейшая чистота. Даже для меня это открытие!

Один из ведущих архитекторов столицы помнит – на улице Революционной никогда не собирались делать строительную революцию. Вместе с коллегами они всегда считали, что исторические улицы города нужно только реставрировать и благоустраивать территорию вокруг них. И, в конце концов, сделать их пешеходными.

Ярослав Линевич:

– Смотрите, какие появляются внутренние дворики в исторической части города. Малые формы, входы в подвальные помещения, там, наверное, кофешки будут.

Разноцветная плитка сменила серый асфальт. А летом город утопает в цветах. За эти 15 лет у нашей столицы появилось много достижений. О которых вспоминаешь не только в день ее рождения, но и каждый день, гуляя по ее улицам. Новостройки со временем становятся любимыми местами горожан в их любимом городе. И наши герои – не исключение.

Анна Бунькова, Сергей Капустин, Андрей Новгородцев и Сергей Курков на неделе о том, что теперь осталось в архиве телевидения, но на улицах любимого города.