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Минск установил побратимские связи с Баку

16 мая 2024 17:34
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Минск установил побратимские связи с Баку. Это не просто статус. Сотрудничество в новом формате позволит использовать региональный потенциал для активизации многопланового взаимодействия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минск установил побратимские связи с Баку-1

Особое внимание уделят реализации совместных проектов в области экономики, городского планирования, местного самоуправления, транспортной и дорожной инфраструктуры. Акцент также сделают на жилищное хозяйство, науку, образование и культуру. Предусмотрено налаживание более тесного взаимодействия и развитие прямых контактов между промышленными предприятиями и компаниями, учебными и научными заведениями, учреждениями здравоохранения, культуры, спорта и туризма.

# Беларусь-Азербайджан # общество

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