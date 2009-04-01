Минск станет чище

В столице стартует месячник по уборке, благоустройству и озеленению.В порядок приведут все столичные газоны и зоны отдыха, проезжую часть и тротуары. Станут ярче потускневшие после зимы опоры освещения и ограждения. На всех минских дорогах до 19-го апреля обновят разметку. По традиции, помогать чистить город после зимы будут коллективы столичных предприятий, организаций и добровольцы.



Галина ГИЛЕВИЧ, заместитель генерального директора ГПО «Минское городское жилищное хозяйство: «Еще один вопрос – конкурс на лучшее цветочное оформление дворовых территорий, подъездов. Я думаю, что жители выйдут на эти территории, и будут проводить работы по очистке, посадке каких-то новых растений».