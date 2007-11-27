Минск сдавал экзамен: на готовность к зиме

Внимание сотен минчан сегодня было приковано к необычному кортежу, несущемуся по столице. Городское руководство полдня колесило по Минску в рамках традиционного осеннего объезда.

Спортивные площадки, зоны отдыха и дворовые территории - в списке оказался не один десяток городских объездов. В составе комиссии: городское руководство во главе с председателем Минского горисполкома Михаилом Павловым.

Свежевыкрашенные фасады домов, благоустроенные детские площадки, чистота на улицах, порядок во дворах. Так встречает строгую комиссию Ленинский район. Дворовая территория по улице Полевой - пример того, как сделать неприглядный речной берег уютной зоной отдыха. Вместо зарослей - аккуратные насаждения, крутой спуск к реке заменила удобная лестница, а валуны превратились в малые архитектурные формы.

Предмет гордости Заводского района - объекты спортивные. "В последнее время акцент делается на благоустройство спортивных объектов, дворов, зеленые зоны. Поэтому в этот объезд стоить отметить каток в районе улицы Голодеда. Очень разнопрофильный объект получился. Можно кататься на коньках, в волейбол и теннис играть", - сообщил Александр Андрончик, начальник управления благоустройства и городского дизайна Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

В ближайшее время пристальное внимание будет уделено обустройству столичных зон отдыха, парков и скверов. Например, так, как это сделано в Партизанском районе. Мэру Минска Михаилу Павлову продемонстрировали, как изменилась опушка леса в Степянке. Раньше здесь была снежная свалка. Теперь - место для пикников. В этом месте есть небольшое озерцо, его очистили, привели во прядок всю прилегающую территорию. Поставили беседки. Можно приехать, покушать шашлыки с семьей, поиграть в футбол.

Подобные метаморфозы должны коснуться всех столичных парков, скверов и лесных зон. Больше будет и водоемов. Такие "оазисы" в центре шумного города минчанам просто необходимы. Пожелания столичного градоначальника участники объезда берут на заметку.

Михаил Павлов, председатель Мингорисполкома: "Мы серьезно занимаемся реконструкцией Лошицкого парка. В самое ближайшее время мы этот комплекс работ выполним, и это будет хорошая зона отдыха не только для жителей Лошицкого района, но и для всех минчан. Сейчас мы разрабатываем проект реконструкции Севастопольского парка. В течение 1-2 лет работы выполним".

Территорией масштабной реконструкции станет Партизанский район. В следующем году начнется ремонт его главной магистрали. Строительная техника придет в Тракторозаводской поселок. На месте 3-этажных домов послевоенного времени возведут новые, а 4- и 5-этажки модернизируют. К реконструкции решено привлечь инвесторов - чтобы осуществить проект быстро и с минимальными издержками для городского бюджета.