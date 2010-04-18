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Минск с высоты птичьего полета осмотрел исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько

18 апреля 2010 15:06
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Он увидел, как благоустраивается город после зимы.

В Беларуси до 30 апреля проходит месячник по благоустройству территорий. В этом году он посвящён ещё и году качества.

Ходом работ интересовался Николай Ладутько, тем более что сверху он увидел те недоработки и недочёты, которые были незаметны на земле.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингориспокома:
Поставлены чёткие задачи руководителям районов: это крыши, это частный сектор, это гаражные массивы, кооперативы, пешеходные связи между домами, которые сегодня остаются без твёрдого покрытия. Производственные территории, т.е. они за забором, говорят, что сделали. На самом деле – не сделали.

# общество

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