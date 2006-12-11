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Минск репетирует Новогоднюю ночь

11 декабря 2006 12:56
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11 декабря на городских улицах для контрольной проверки зажжется праздничная иллюминация. Это будет финальный аккорд предприятия "Мингорсвет" в новогоднем дизайне столицы. Во всех районах уже стоят елки. Завершается их оформление. В график не уложились только с установкой зеленой красавицы возле Национальной библиотеки, но уже к вечеру она предстанет в ярком убранстве. В целом, чтобы сделать праздник ярким и запоминающимся, предприятие "Мингорсвет" не поскупилось на новинки. Одна из них - гирлянды на светодиодах. Светят они ярче, а энергии потребляют меньше.
# общество

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