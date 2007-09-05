Минск репетирует День рождения

Пробный пуск праздничной иллюминации в честь юбилея белорусской столицы состоится сегодня вечером в Минске.Будут освещены главные площади и магистрали города. Необычные конструкции в форме шара уже появились на площади Независимости и проспекте Победителей. Кроме того, на здании Белорусского государственного Педагогического университета разместят три прожекторные установки. В праздничной подсветке предстанет и костел святых Симона и Елены. Дополнит иллюминацию светомузыкальная программа, которая пройдет 8 сентября на площади Независимости. Вечером здесь прозвучит записанная специально для праздника музыка, под которую подсвеченные струи фонтана будут подниматься на разную высоту.