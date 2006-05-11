Минск растет. И вверх и вширь

В нынешнем году минские новоселы будут обживать микрорайоны <Лошица>, <Сухарево>, <Красный Бор>. Некоторым повезет поселиться в <Малиновке>, где уже завершается возведение последних запроектированных кварталов. Начнется строительство нового микрорайона <Дружба>, где будут жить около 30 - 35 тысяч человек. Он разместится на свободной площадке, ограниченной проспектом Дзержинского, Минской кольцевой автодорогой и железнодорожной веткой Брестского направления.

Скоро строители придут и на так называемые присоединенные территории: начнется освоение нового жилого района <Масюковщина>. Всего здесь планируют построить около 700 тысяч квадратных метров жилья.

Еще больше (свыше миллиона квадратных метров жилья) возведут в жилом районе <Каменная Горка>. Около четверти всего объема жилья планируют возвести за счет сноса ветхого жилого фонда Грушевки, частного сектора в районе улиц Маяковского и других.