Минск расширяется за границы кольцевой

Освоение новых территорий планируют начать уже через два года.

Объёмы строительства внутри страны растут. Ведь в очереди на жилье в Минске сейчас около 260 тысяч человек. Генеральным планом застройки предусмотрено и развитие инфраструктуры города.

С каждым днём в Минске всё больше многоэтажек, бизнес-центров, спортивных сооружений. Но особое внимание в ближайшие годы будет уделяться территории за кольцевой дорогой. На столичную прописку сейчас претендуют сразу несколько населенных пунктов.

География Минска, судя по всему, взяла курс на юг. Уже через три года столичной отметкой в паспорте смогут похвастаться жители Щёмыслицы, Дягтеревки, Тарасово, Ельницы, Нового Двора и Смолевичей. Чтобы прописаться в черте города, этим населенным пунктам надо попасть в генеральный план застройки. Его корректировка будет утверждаться этой осенью.

– Где-то в октябре-ноябре, после получения всех согласований, корректировка генерального плана будет внесена Президенту на утверждение. И в этой корректировке эти территории предусмотрены под жилую застройку, – сказал заместитель председателя Мингорисполкома Андрей ЯСЮЧЕНЯ.

Согласно этому же плану преобразится и сам город. Его центр украсят сразу несколько новых гостиниц. Они будут готовы к чемпионату мира по хоккею 2014 года. Проекты строительства сейчас на стадии разработки. Уже определено место для крупного комплекса в районе Дворца республики. Из вариантов – гости столицы смогут остановиться у «Минск-Арены» и на Площади Победы. К хорошим отелям нужны хорошие дороги. В рамках Европейской инициативы «Восточное партнёрство» на модернизацию магистралей Беларуси будет выделено около 150 миллионов долларов. Так что болельщики и туристы смогут перемещаться по стране быстро и с комфортом.

– Сегодня мы активно работаем по привлечению иностранных инвестиций, – сказал начальник управления развития дорожной сети Департамента «Белавтодор» Владимир МАРДИЛОВИЧ. – Что касается наших дорог, к 2014 году, при такой ситуации как мы видим, наши основные дороги будут иметь 4 полосы движения к областным центрам.

Наши строительные услуги востребованы и за рубежом. Беларусь успешно продает квадратные метры на постсовеством пространстве. А так же в странах Латинской Америки и Ближнего Востока. Только от Венесуэлы уже получено 80 миллионов долларов за строительство жилья. Всего же на экспорт будет построено около миллиона квадратных метров. На сегодня главная задача специалистов отрасли – первенство на зарубежных стройрынках. Как раз валюта, которой заказчик расплачивается, позволяет удерживать положительное торговое сальдо. Сегодня есть повышенный спрос на отечественную строительную технику, керамическую плитку и узорчатое стекло.

В целом, ситуация в отрасли – более чем перспективна. Как уже показала практика, в сложных экономических условиях наши строители не выживают, а становятся сильнее.