Минск признали самым популярным городом СНГ для осенних путешествий. К такому выводу пришло российское аналитическое агентство, рассказали в программе «Плюс-минус».
Минск признали самым популярным городом СНГ для осенних путешествий. К такому выводу пришло российское аналитическое агентство, рассказали в программе «Плюс-минус».
На второй строчке рейтинга – казахстанский Нур-Султан. Третья позиция – у армянского Еревана. По подсчётам специалистов, в среднем, люди тратят на осенние путешествия от 40 до 100 долларов в сутки.
Дожди и заморозки с гололёдом. Синоптики рассказали о погоде на неделю