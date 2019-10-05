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Минск признали самым популярным городом СНГ для осенних путешествий

05 октября 2019 17:21
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Минск признали самым популярным городом СНГ для осенних путешествий. К такому выводу пришло российское аналитическое агентство, рассказали в программе «Плюс-минус»

Минск признали самым популярным городом СНГ для осенних путешествий-1

На второй строчке рейтинга – казахстанский Нур-Султан. Третья позиция – у армянского Еревана. По подсчётам специалистов, в среднем, люди тратят на осенние путешествия от 40 до 100 долларов в сутки.

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# Туризм # общество

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