Минск принимает подарки ко Дню города

Сегодня белорусская столица в одночасье "приобрела" университетский корпус, детский сад, библиотеку и даже троллейбус последней модели.

А вот молодой район Сухарево умудрился зачислить себя в ряды старожилов. О том, что новостройки в Сухорево на древнем месте стоят, теперь, свидетельствует памятный знак. Это поселение упоминается в исторических хрониках начала 16-го века. Век 21-й стал особой страницей в судьбе некогда пригородной деревни. Сухорево – теперь густонаселенная часть столицы. А значит новый детский сад – здесь просто необходим.

Уютные игровые и спальные комнаты. Как говорится – только расти! Когда ручонки к книгам более серьезным потянутся, ходить далеко не придется. На улице Лобанка сегодня открыта новая библиотека. Она стала пятой по счету во Фрунзенском районе и первой – в Сухарево.

Еще один дом знаний открыл Белгосуниверситет. Альма матер подарила студентам Государственного института управления и социальных технологий новый корпус. Территорию рядом с ним взялись обустроить именитые гости торжества.

Комплексное развитие микрорайонов – главный принцип застройки столицы. По этому же закону совершенствуется и транспортная сеть. Сегодня на линию вышел новейший троллейбус "Белкоммунамаша". Экономичную, многофункциональную и просто красивую машину первыми опробовали пассажиры маршрута "Железнодорожный вокзал-Анграская". Большой, красивый, надежный. Троллейбусу и имя соответствующее дали – "Витовт". Троллейбус вполне может обходиться (правда не долго) без контактной сети.

Теперь свою оценку выскажут и минчане. А завтра – в День города – их ожидает еще больше сюрпризов.

