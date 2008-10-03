Минск принимает главных архитекторов столиц стран СНГ

Они собрались на совет Международной ассоциации союзов архитекторов, чтобы определить лучший проект года на территории стран Содружества.

Участники совета не оставили без совета и градостроителей нашего мегаполиса. Их взор и оценка – дорогого стоит. Если и сравнивать архитектуру белорусской столицы с застывшей музыкой, то партитуру современности здесь переписывать не стоит. Исправить ошибки прошлого, сохранить пространство и не стремится ближе к солнцу – такой совет градостроительных звёзд.

Право на жизнь теперь имеют только серьёзные проекты. Лучший из них на просторах СНГ выбирают в Минске. 90 работ представлено на суд жури. Опыт и профессиональный взгляд которого всегда безошибочен. В определении места своей встречи, в том числе.

В городской ратуше руководство белорусской столицы , встречаясь с именитыми архитекторами, всё больше знакомило с успехами. 70 инвестиционных проектов реализуют в Минске уже в ближайшие 3-4 года. Архитектурная политика – проводится взвешенно. Право строить в Минске получает не каждый. На подходе новый генеральный план развития главного города Беларуси.



Свои взгляды на будущее, которое застынет в камне, все члены международной ассоциации союзов архитекторов успеют высказать. В Беларуси они будут вплоть до 6 октября - Международного дня архитектора. Минск, Мир, Несвиж. Здесь гостям покажут достижения белорусских архитекторов и реставраторов.



