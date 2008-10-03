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Минск принимает главных архитекторов столиц стран СНГ

03 октября 2008 10:42
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Они собрались на совет Международной ассоциации союзов архитекторов, чтобы определить лучший проект года на территории стран Содружества.

Участники совета не оставили без совета и  градостроителей нашего мегаполиса. Их взор и оценка – дорогого стоит. Если и сравнивать архитектуру белорусской столицы с застывшей музыкой, то партитуру современности здесь переписывать не стоит. Исправить ошибки прошлого, сохранить пространство и не стремится ближе к солнцу –  такой совет  градостроительных звёзд.

Право на жизнь теперь имеют только серьёзные проекты. Лучший из них на просторах СНГ выбирают в Минске. 90 работ представлено на суд жури. Опыт и профессиональный взгляд которого всегда безошибочен. В определении места своей встречи, в том числе.

В городской ратуше руководство белорусской столицы , встречаясь с именитыми архитекторами, всё больше знакомило с успехами.  70 инвестиционных проектов реализуют в Минске  уже в ближайшие 3-4 года. Архитектурная политика  – проводится взвешенно. Право строить в Минске получает не каждый. На подходе новый  генеральный план развития  главного города Беларуси.
 
Свои взгляды на будущее, которое застынет в камне, все члены международной ассоциации союзов архитекторов  успеют высказать. В Беларуси они будут вплоть до  6 октября -  Международного дня архитектора. Минск, Мир, Несвиж. Здесь гостям покажут достижения белорусских архитекторов и реставраторов.

 


 

# общество # Здания Минска

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