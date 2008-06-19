Минск посетил госсекретарь Папы Римского

Беларусь и Святой Престол намерены укреплять двустороннее взаимодействие. Таков основной итог первого дня визита в Беларусь госсекретаря Папы Римского кардинала Торчизио Бертоне. Не только официальные встречи в министерствах и ведомствах, лекция для студентов БГУ в программе первого дня визита.



Еще года не прошло, как Тадеуш Кондрусевич стал главой белорусских католиков. Но за это время жизнь конфессии заметно изменилась. В марте – телемост в главном католическом храме Минска, а сегодня – живой диалог с Ватиканом. Визит в Минск Госсекретаря Папы Римского Торчизио Бертоне стал значимым событием не только для конфессии, но и для всего государства.



День начался с официальной встречи. Беседа с Министром иностранных дел Сергеем Мартыновым – о межконфессиональном сотрудничестве в Беларуси. Госсекретарь Святого Престола одобряет то, как построен в нашей стране диалог религий.



В Беларуси римско-католическая церковь вторая по числу верующих. За последний десяток лет приходов стало в четыре раза больше. Сегодня в стране более 400-от общин. Реализуются совместные гуманитарные проекты церкви и государства: научно-практические конференции и фестивали. Все это – уже показатель работы Комитета по делам религий и национальностей. Сегодня его руководитель Леонид Гуляко познакомил посланника Папы Римского со структурой комитета и направлениями в работе.



Первый день визита высокого иностранного гостя расписан по минутам. Это не только официальные встречи. Вторую половину дня кардинал посвятил белорусской молодежи. В прошлом сам был ректором университета. Так что лекция стала почти экспромтом. Ну, а вечером вступят в диалог религия и искусство. Белорусский балет "Сотворение мира" кардинал Торчизио Бертоне увидит на сцене Дворца Республики.