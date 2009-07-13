Минск посетил глава Международной организации по миграции

Для директора Международной организации по миграции (МОМ) Уильяма Свинга Беларусь стала первой страной, которую Свинг официально посещает в новой должности.

В Министерстве иностранных дел стороны обсудили международную инициативу Беларуси в борьбе с современной рабо-торговлей и перспективы совместных проектов. А в МВД договорились активнее взаимодействовать в сфере трудовой миграции, добровольного возвращения людей на родину, а также расширять программы для международного учебного центра по подготовке белорусских специалистов.

Кстати, он создан в 2007 году при содействии МОМ. Сейчас Международная организация по миграции одна из наиболее активных партнеров Беларуси на национальном и международном уровне в вопросе противодействия торговле людьми. Стороны вместе уже 15 лет.

«Одним из приоритетов нашего сотрудничества станет трудовая миграция. В декабре этого года мы выпустили полугодовой отчет. Сейчас в мире мобильных людей больше, чем когда-либо в истории человечества. Это результат современных технологий, дешевых тарифов на авиаперевозки, а также влияние демографической ситуации. Как видим, вся миграция связана с трудоустройством. Сейчас я крайне удовлетворен уровнем нашей взаимной работы. Мы также хотим сотрудничать с правительством и Европейским союзом в рамках программы восточного соседства»,- заявил Уильям Свинг.