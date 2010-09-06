Минск помогает белорусским школам в Польше, Литве и Латвии

Городок Бельск-Подлясский в Польше. Две трети его населения имеют белорусские корни. А это гимназия №3. Уже полвека — своеобразный центр белорусской культуры. Все ученики, а в основном это этнические белорусы, с первого класса изучают здесь родной язык, историю и традиции родной земли.

Василий Лещинский, директор комплекса школ с дополнительным изучением белорусского языка г. Бельск-Подлясский (Польша):

У школе iснуе 6 гуртоў: 2 танцавальныя i 4 вакальныя, - усе на беларускай мове.

Магда сама решила — еще в пятилетнем возрасте — учиться будет в белорусской школе. А родители решение дочери поддержали. Что не удивительно. В семье белорусских эмигрантов разговаривают исключительно на родном языке.

Вместе с Магдой в этом году первоклассниками белорусской гимназии стали полсотни детей. И хотя из-за дождя - первый звонок прозвучал для ребят под сводами спортивного зала, праздничная линейка от этого не стала менее торжественной.

Впрочем, знакомиться со своей исторической родиной - школьники отныне будут по новому учебнику. Книгу «Наша Радзiма — Беларусь» в качестве подарка вручил гимназии в день знаний посол от Президента Республики Беларусь.

Виктор Гайсёнок, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Польша:

Гэта напаміннанне пра іх карані, пра Радзіму іх бацькоў.

С подарками встретила новый учебный год — и белорусская школа в Вильнюсе. Делегация во главе с заместителем председателя Мингорисполкома привезла оборудование для лингафонного кабинета. Известна его эффективность при изучении иностранного языка. Подарили и школьные принадлежности — ранцы с книгами для первоклашек. К слову, о белорусских школьниках в Литве Мингорисполком «по-опекунски» не забывает. В здании практически завершен внутренний ремонт. Закуплены компьютерные классы и ездить в школу ученики будут на новом автобусе.

Владимир Дражин, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Литовской Республике:

За прошедшие два года Мингорисполком выделил 500 тысяч долларов на укрепление материальной базы.

Галина Сиволова, директор школы имени Франциска Скорины в Вильнюсе:

Что в этом году в плане ремонта не закончено, минская мэрия обещала закончить в следующем.

А это — белорусская школа в Риге. Здесь День знаний отметили раньше. Оказалось — повод был. Сначала переезд в новое помещение, и - опять же подарок. Специально из Беларуси.

Анна Иване, директор Рижской белорусской школы:

У першыню са сваёй этнiчнай радзiмы атрымалiпадарунак у выглядзе школьнага аўтобуса, мэблі, тэхнічнага абсталявання, падручнікаў.

Белорусская диаспора вторая по численности в Латвии после русской. Но национальная школа пока только одна. Приятно то, что теперь она будет первой среди остальных по оснащению, оборудованию и качеству образования. Из-за тяжелой экономической ситуации в Латвии бюджетные расходы значительно сократились. Потому поддержка из Беларуси пришлась кстати. Оказывать ее, по словам министра образования Александра Радькова, Минск намерен и в дальнейшем.

Александр Радьков, министр образования Республики Беларусь

Там, гдереализуются образовательные проекты, они потом перерастают в культурные, экономические, политические.