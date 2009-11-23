Минск планирует сократить число очередников на жилье примерно на треть

Столичная власть намерена сохранить высокие темпы строительства, к тому же, с середины февраля нового года по всей стране стать на очередь станет гораздо сложнее, чем сегодня

Микрорайон «Дружба» — далеко не один из примеров, когда чистое поле у минской кольцевой за считанные годы превращается в современный жилой массив. Столица уплотняется не только на окраинах. Но, как подсчитали аналитики, очередь тех, кто нуждается в жилье, даже при таких темпах строительства, сокращается весьма незначительно.

На фоне страны, Минск сегодня – фактически на пике стройактивности. Но и здесь 10-15 лет в очереди – это норма. Задумавшись: «Почему?» — государство правила постановки на учёт ужесточило.

Николай Ком, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Если вселены и нетрудоспособные родители, и несовершеннолетние или совершеннолетние, но нетрудоспособные дети, или супруги, но при этом они обеспечены жильём в данном населённом пункте по 15 и более квадратных метров на одного человека, то признаваться нуждающимися в улучшении жилищных условий они не могут ещё в течение пяти лет.

Стать на очередь, действительно, станет сложнее. И желающих запрыгнуть в последний вагон оказалось немало. Возможно ли сегодня это юридически, пока новый указ не вступил в силу — от комментариев специалисты воздерживаются. Но факт остаётся фактом: число обращений в отделы жилищной политики и в службу «одно окно» за последнюю неделю выросло в разы.

Опасения тех, кто уже стоит в очереди напрасны. Изменения их не коснутся. Стать же в ряды очередников с середины февраля по всей стране можно будет только после пяти лет работы. Из бонусов – при сносе, площадь новой квартиры не может быть меньше прежней, даже, если на ста метрах жил один человек.

Николай Ком, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Если стоимость сносимого жилого дома, строений и насаждений при нём больше чем стоимость предоставляемой квартиры — выплачивается разница в стоимости.

Ещё из важнейшего — при разделении очереди дети будут приниматься на отдельный учет не с даты рождения, как было ранее, а с 18 лет. Только за счёт «раздела» искусственно очередников стало больше в Минске в прошлом году на 12 тысяч.

И в целом, надо сказать, все новшества призваны защитить тех, кто действительно в жилье нуждается. Ведь очередь теперь уже не будет увеличиваться в геометрической прогрессии.