Минск переживает нашествие крылатых разбойников:

Галки, серые вороны, грачи и сороки облюбовали большинство парков, скверов и бульваров. Минчане даже были вынуждены обратиться за помощью к ученым: из-за ворон под окнами вечная грязь, сор и непрекращающийся шум-гам.

Птицы семейства врановых на зимовку перебираются поближе к городу, где есть чем поживиться и где обжиться. Как правило, днем голодные пернатые улетают на городские свалки, пролетают по дворам в поисках незакрытых мусорных контейнеров, а к вечеру вновь возвращаются на городские ветки скверов.

Ворон-минчанок, круглогодично прописанных в столице, по подсчетам орнитологов около 30 тысяч. В зимнее время эта цифра увеличивается почти вдвое, за счет ворон-мигрантов. Птицы разводят в городе антисанитарию, разоряют гнезда других птиц и не редко являются переносчиками инфекций. Кроме того, вороны не дают проходу, в прямом смысле, прогуливающимся. В парках высока вероятность попасть под "вороний дождь". Желудки пернатых работают исправно. Работники "Минскзеленстроя", вооружившись щетками и моющими средствами, вынуждены регулярно убирать свежие экскременты.

Уже несколько лет назад ученые разработали аппарат для отпугивания птиц. В устройстве противовороновой обороны запрограммированы крики тревоги и звуки хищников. Подобное устройство уже установлено на некоторых административных зданиях столицы. Скоро птицеотпугиватели появятся и в городских парках. Правда орнитологи прогнозируют, что весенний птицебум вскоре пойдет на спад. На лето птицы разлетятся по гнездам.

