Минск отреагировал на осквернение памятника «Детям блокадного Ленинграда» в Ереване

Посольство Беларуси в Армении расценивает произошедшее возле памятника «Детям блокадного Ленинграда» в Ереване как чудовищную акцию, нацеленную на осквернение светлой памяти погибших и попрание подвига народов Беларуси, России и Армении в годы Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявили в нашем представительстве в Армении. Дипломаты выразили уверенность, что «наше общее героическое прошлое призвано служить объединяющим фактором и нравственным ориентиром для нынешнего и будущих поколений».

Напомним, 27 января, когда весь мир отмечал 80-летие снятие блокады Ленинграда, совсем по-иному это событие отметил в Ереване один из его жителей. Он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского флага, позже опубликовав видео своих действий, сопроводив его нелицеприятными комментариями. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство» в связи с произошедшим.