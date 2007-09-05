Минск отметит свой день рождения с размахом

Три дня Минск будет праздновать свое 940-летие. Торжества охватят все районы столицы.

Минчан ждут 67 развлекательных площадок. 28 в центральной части города и 45 - в микрорайонах. Все они начнут работать в полдень 8 сентября. В усиленном режиме будут нести службу городские медики, правоохранители, и транспортники.

Начало гуляний - седьмого сентября. В Национальной академии наук Беларуси пройдет научно-практической конференция "Минск и минчане". Соберутся ученые из разных стран. В республиканском Дворце культуры профсоюзов получат награды минские мастера.

Утром 8 сентября в городской ратуше состоится еще одно награждение. Чествовать будут минчан года.

Сам же праздник города официально стартует в 11 утра по традиции у стелы "Минск-город герой". Самые масштабные мероприятия праздника развернутся на проспекте Победителей. Здесь будут работать несколько спортивных площадок. У гостиницы "Планета" - детский пленер "Я рисую Минск". Напротив, на зеленой зоне, - рыцарский город. Здесь же медовая ярмарка и финишная точка международного легкоатлетического марафона.

Пешеходной 8 сентября станет улица Мельникайте. Здесь впервые пройдет праздник "Краса белорусской столицы". Площадку у Национальной библиотеки отдадут в распоряжение минских промышленников. 90 столичных предприятий готовы представить свою продукцию на выставке достижений городского хозяйства.

На летном поле аэропорта Минск-1 приземлится молодежь и участники музыкального фестиваля. У ДК железнодорожников появится город веселых и находчивых, а в Троицком предместье - город мастеров. У ДК "Камволь" состоится традиционный праздник пива.

Сюрпризы готовят и районные администрации. В Первомайском, например, для сладкоежек испекут большой торт. Будут угощать всех желающих. А в небе над Национальной библиотекой появятся парашютисты. Кто-то будет в этот день отдыхать, а кто-то трудиться. По режиму обычного буднего дня будет работать столичная торговля. А городские правоохранители и медики перейдут на усиленный режим

Завершит праздник в 10 часов вечера праздничный фейерверк. Столичные транспортники обещают, что ночью домой добраться смогут все. Количество троллейбусов и автобусов увеличат, а на помощь привлекут маршрутки и такси.

В День города все главные магистрали и площади предстанут в море огней. Кроме традиционной иллюминации, новые необычные конструкции в форме шара появились на площади Независимости и проспекте Победителей.

На высотном здании Педуниверситета разместят три прожекторные установки. В новой подсветке будет и костел святых Симона и Елены. Впервые у фонтана на площади Независимости ожидается светомузыкальное шоу.

