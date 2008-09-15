Минск отметил главный столичный праздник

День города прошел по традиции с размахом. Несмотря на не совсем праздничную погоду в торжествах приняли участие более 120 тысяч минчан и гостей города.

Массовые гуляния развернулись во всех районах столицы. Однако, наиболее популярным центром притяжения стал проспект Победителей и акватория Свислочи, которые превратились в гигантскую спортивную площадку.

Более 60-ти культурных и 30-ти спортивных мероприятий. Впрочем, и ожидание праздника оказалось чуть ли не лучше самого торжества. Открытие первого мультиплекса и новых строительных объектов – празднование дня рождения любимой столицы началось задолго до 13 сентября. А в главный день торжества желающих поздравить любимую столицу не спугнули даже погодные условия. Наибольшее число зрителей – 15 тысяч – собрал фейерверк. Однако гости не спешили расходиться и после салюта.

После такого духовного обогащения, мыслей о нелепых подвигах не возникло даже у самых отъявленных хулиганов. Ни чрезвычайных происшествий, ни тяжких преступлений, ни громких скандалов на празднике не зафиксировано. Из 44 преступлений – 32 кражи. Ведь никакой усиленный состав служителей правопорядка не сможет уберечь граждан от их же собственной невнимательности.

В режиме нон-стоп работали и 22 бригады скорой помощи. Вот только боевая готовность медиков не пригодилась. К людям в белых халатах обратилось всего 11 человек. Причем основной контингент – не подвыпившие граждане, а обычные сердечники.

Всего отпраздновать День рождения города пришло более 120 тысяч его жителей и гостей. Ложка дегтя в бочке меда отличного праздника – 20 тысяч кубометров мусора. На уборку улиц выехало более двух сотен единиц спецтехники. Но и справились за несколько часов. Так что рабочие будни город встретил по-праздничному чистым.

