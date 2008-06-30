Минск очистят от негодных автомобилей

ГАИ и коммунальные службы Минска приступили к очистке города. Жители столицы, у которых имеются такие машины, могут самостоятельно сдать их на утилизацию. Автохлам принимают на полигонах твердых бытовых отходов "Северный", "Прудище" и "Новый Тростенец". Чтобы самостоятельно утилизировать старую машину, необходимо снять ее с учета в ГАИ и подать заявление в ЖЭС о вывозе на свалку.



На сегодняшний день основу автохлама составляют старые "Жигули" и "Запорожцы", а также "Москвичи" 20-30-летней давности. Однако попадаются и импортные автомобили.