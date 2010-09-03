Минск намерен стать членом организации «Европейские города против наркотиков»

Это решение 2 сентября принято в мэрии. В эту европейскую организацию входят 265 городов из 30 стран Европы. Сочетание ограничительной наркополитики, широкие меры профилактики и успешное лечение.

В Минске официально на учете состоят 6 тысяч больных наркоманией. Лечение одного такого пациента государству обходится в тысячи долларов. В России более 5 миллионов человек употребляют наркотики. Рекордсменом в Европе по наркомании является Великобритания. Более 30% молодых британцев по крайней мере один раз пробовали гашиш.

Франция, Германия... От наркомании страдают буквально все страны. Ежегодные доходы наркодельцов в мире превышают 400 миллиардов долларов США. Каждая страна пытается выработать свой действенный метод борьбы. И, конечно, наказание. В Беларуси, например, наркоторговцам грозит до 15 лет лишения свободы.

Важный этап успешной борьбы, считают специалисты, вступление Минска в ряды организации «Европейские города против наркотиков». Здесь сегодня обобщен опыт 265 стран Европы. Членство даст возможность белорусам принимать участие в масштабных европейских проектах.

Бороться с наркотиками будут и светом. В туалетах ночных клубов намерены установить синие лампы. Мера недорогая, но эффективная. При синем свете невозможно вводить наркотики, потому что вен невидно. Эта практика широко применяется во всем мире.

Простой совет психологов родителям. 20 минут в день просмотра телевизора вместе с детьми снижает риск ухода ребенка к вредным привычкам в 3 раза. Контакт в семье снимает напряжение и дает чувство защищенности.

Анастасия Корниенко, Валерий Науменко, Илья Пучко, телекомпания СТВ.