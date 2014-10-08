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Минск: налоговая конфисковала у бизнес-леди одного из торговых центров товар на $1 миллион

08 октября 2014 14:37
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Новости Беларуси. В торговом центре «Европа» правоохранители и сотрудники налоговой инспекции вывели на чистую воду индивидуального предпринимателя, которая использовала в работе «серые» схемы.

ИП незаконно ввозила в Беларусь одежду и обувь известных зарубежных брендов из Италии и Франции под видом приобретенных на территории Единого таможенного пространства, тем самым минуя оформление таможенных и иных платежей.

Кроме того, женщина реализовывала часть товара без его учета кассовым оборудованием.

В результате этих махинаций госбюджет недополучал значительные денежные средства.

На торговой точке изъято товара на общую сумму более 7 млрд рублей, а также на арендуемой в Минске квартире на сумму порядка 4 млрд рублей.

Вера Ходасевич, УБЭП ГУВД Мингорисполкома:
Экономическим судом города Минска вынесено решение о наложении административного взыскания по ч. 4 ст. 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях («Нарушение правил торговли и оказания услуг населению») в виде штрафа в размере 3 млн рублей.

Изъятый товар на сумму 11 млрд рублей (1 млн долларов) обращен в доход государства.

# общество # Мошенничество # Вера Ходасевич

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