Минск на три дня станет центром сбора спасателей

Кроме специалистов в области защиты от ЧС из стран ближнего и дальнего зарубежья, приехали представители МАГАТЭ и Международной организации гражданской обороны.
Эксперты расскажут о научно-технических достижениях в области защиты от пожаров, аварий и катастроф природного и техногенного характера, озвучат свои предложения по международному сотрудничеству и обмену перспективными разработками.
На полигоне белорусского центра подготовки спасателей МЧС гости увидят показательные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций