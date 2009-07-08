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Минск на три дня станет центром сбора спасателей

08 июля 2009 07:28
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Представители 28 стран прибыли в белорусскую столицу на конференцию по чрезвычайным ситуациям.

Кроме специалистов в области защиты от ЧС из стран ближнего и дальнего зарубежья, приехали представители МАГАТЭ и Международной организации гражданской обороны.

Эксперты расскажут о научно-технических достижениях в области защиты от пожаров, аварий и катастроф природного и техногенного характера, озвучат свои предложения по международному сотрудничеству и обмену перспективными разработками.

На полигоне белорусского центра подготовки спасателей МЧС гости увидят показательные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций

# общество

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